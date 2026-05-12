Россия предложила Армении закрыть потребности в энергии на «век вперед»

Вице-премьер России Алексей Оверчук в прошлом месяце предупреждал, что республика может столкнуться с энергодефицитом, если до конца этого года не примет решения о строительстве новой АЭС. Он пояснил, что проектирование, строительство и ввод новой станции в эксплуатацию обычно занимают около десяти лет. И «в обозримом будущем» может случиться так, что Мецаморская АЭС будет закрыта, а новая станция еще не построена, не исключал он. «Мы также твердо убеждены, что необходимые Армении технологии есть только у России», — подчеркивал Оверчук. «Для Армении, а, возможно, и для ее соседей, это будет иметь долгосрочные негативные последствия. Скорее всего, дефицит энергии в стране будет покрываться за счет импорта, что всегда не дешево для потребителей. Будут также вводить в действие генерацию на возобновляемых источниках, но это тоже не решение проблемы», — говорил вице-премьер.