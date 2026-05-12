Россия предложила Армении закрыть потребности в энергии на «век вперед»

Россия предлагала Армении проект АЭС большой мощности, который закрыл бы потребности страны в энергетике «на десятилетия, а то и век вперед», заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.
«ГК “Росатом” предлагала Армении проект станции большой мощности, которая — будь на то воля армянского руководства — закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед. При этом она обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны», — считает Калугин.
Дипломат отметил, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и всегда может поделиться своими наработками и опытом в этой области, как технологиями и в сфере цифровизации.
«И это только некоторые примеры того, что несет в себе “российское предложение”, — добавил он.
Россия всегда взаимодействовала с Арменией «на равных, никогда не навязывала культурный код и не требовала поступаться идентичностью, важными с точки зрения истории символами», заключил дипломат.
Вице-премьер России Алексей Оверчук в прошлом месяце предупреждал, что республика может столкнуться с энергодефицитом, если до конца этого года не примет решения о строительстве новой АЭС. Он пояснил, что проектирование, строительство и ввод новой станции в эксплуатацию обычно занимают около десяти лет. И «в обозримом будущем» может случиться так, что Мецаморская АЭС будет закрыта, а новая станция еще не построена, не исключал он. «Мы также твердо убеждены, что необходимые Армении технологии есть только у России», — подчеркивал Оверчук. «Для Армении, а, возможно, и для ее соседей, это будет иметь долгосрочные негативные последствия. Скорее всего, дефицит энергии в стране будет покрываться за счет импорта, что всегда не дешево для потребителей. Будут также вводить в действие генерацию на возобновляемых источниках, но это тоже не решение проблемы», — говорил вице-премьер.
Армянская АЭС была построена в 1969—1977 годах, она расположена близ города Мецамор (примерно в 30 км к западу от Еревана). На станции действуют два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация комплекса ведется совместно с «Росатомом».
Это единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, она обеспечивает до 40% общей выработки электроэнергии Армении.
В 2023 году «Росатом Сервис» (подразделение корпорации «Росатом») и ЗАО «Армянская АЭС» подписали соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В феврале этого года премьер-министр Никол Пашинян не исключал, что срок службы действующей станции может быть продлен до 2046 года.
Армения обсуждает строительство новой АЭС с потенциальными поставщиками из России, США, Франции, Китая и Южной Кореи. В ходе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ереване в том же месяце Пашинян сообщал о достигнутых договоренностях по проекту модульной АЭС. Вэнсом обещал Еревану инвестиции до $9 млрд за снижение зависимости от Москвы в энергетике.
В мае Армения и ЕС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Ереване, в которой, в частности, республика «приветствует поддержку ЕС в разработке дорожной карты по выводу из эксплуатации армянской атомной электростанции к 2040 году в соответствии с энергетической стратегией Армении».
