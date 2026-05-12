Школы Липецка на два дня перевели на дистанционное обучение

Образовательные учреждения Липецка перевели на дистанционное обучение 12 и 13 мая, об этом сообщила мэрия города.
«Ученики 1−11-х классов переводятся на дистанционное обучение. Очных занятий в эти дни не будет. Для младших школьников, которых родителям не с кем оставить дома, организуют дежурные группы», — говорится в сообщении.
На это время отменены очные занятия в кружках и секциях. В детских садах будут работать дежурные группы, для посещения необходимо заявление от родителей, пишет мэрия.
Все массовые мероприятия в образовательных учреждениях также отменены.
Ограничения носят временный характер и введены из-за возможных провокаций и в целях безопасности детей, уточняет администрация города.
Вечером 8 мая в Липецкой области объявили угрозу БПЛА, к утру следующего дня тревогу отменили, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ночью 12 мая над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями силы ПВО сбили 27 дронов, сообщило Минобороны.
