Бывший пресс-секретарь заявила, что Зеленский был готов отдать Донбасс

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Глава российских переговорщиков помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае 2022 года переговоры были приостановлены после публикации кадров из Бучи. В Минобороны России назвали их провокацией. Глава МИДа Сергей Лавров утверждал, что целью Киева было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».