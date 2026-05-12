Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле в 2022 году был готов уступить Донбасс, утверждает бывший пресс-секретарь (2019−2021 гг.) украинского лидера Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сославшись на «людей, которые представляли Украину» на тех переговорах.
«Я разговаривал с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована», — заявила она.
По ее словам, он был готов согласиться на это, чтобы остановить конфликт. «А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: “Я не могу отказаться от Донбасса”, — сказала она.
Советник главы офиса украинского президента Дмитрий Литвин в ответ на слова Мендель заявил, что она не участвовала ни в самих переговорах, ни в процессе принятия решений, она «давно уже не в курсе дела», приводит его слова LIGA.net. По его словам, комментировать подобные заявления — «несерьезно».
После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Глава российских переговорщиков помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае 2022 года переговоры были приостановлены после публикации кадров из Бучи. В Минобороны России назвали их провокацией. Глава МИДа Сергей Лавров утверждал, что целью Киева было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».
Позднее Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории». Он также говорил, что об отводе войск из-под Киева его попросили в Европе, поскольку Украина не может подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». Россия пошла на этот шаг, желая не допустить «какой-то серьезной войны», но ее обманули, утверждал президент.
Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле, утверждал, что украинская делегация отказалась от российских условий (прекращение боевых действий в обмен на нейтралитет и отказ от членства в НАТО) по совету Джонсона.
Экс-премьер называл утверждения о его причастности к срыву переговоров «чушью».
Путин счел «печальным» тот факт, что Киев «подчинился требованию либо уговорам мистера Джонсона». «Ну и где сейчас мистер Джонсон? — спрашивал Путин. — А война продолжается».
В прошлом году Зеленский говорил, что экс-премьер Британии не имеет никакого отношения к его решению об отказе от мирного соглашения в 2022 году.
В конце прошлого года Путин заявлял, что с учетом темпов наступления в Донбассе интерес России к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю».
Украина должна как можно скорее принять решение о выводе войск с территории Донбасса, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в апреле.
«Зеленский уже сегодня должен принять решение, чтобы украинские войска вышли за пределы административных границ ДНР. Это уже говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Взять на себя ответственность и принять это нелегкое решение», — считает Песков.
