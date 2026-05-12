Никто не ожидал: Администратор отеля рассказала о визите Путина к школьной учительнице

Глава государства пригласил бывшего педагога посетить парад в честь Дня Победы и погостить несколько дней в столице. Для женщины организовали специальную культурную программу, а в понедельник позвали на ужин в резиденцию. Президент лично заехал за ней в отель на автомобиле.
Сотрудники не ожидали визита первого лица. Отвечая на вопрос о реакции коллектива, собеседница агентства описала поведение персонала как спокойное и профессиональное.
При этом на уточнение о том, удивились ли работники приезду такого гостя, администратор сказала: «Возможно, немного». Она добавила, что визит был недолгим.
