Мендель заявила, что Зеленский был готов отдать Донбасс

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована», — сказала она.
По словам Мендель, украинский лидер был готов пойти на это ради прекращения конфликта.
Советник главы офиса украинского президента Дмитрий Литвин, комментируя эти утверждения, заявил, что Мендель не принимала участия ни в переговорах, ни в процессе принятия решений и «давно уже не в курсе дела». Его слова приводит LIGA.net. Литвин назвал подобные заявления «несерьезными».