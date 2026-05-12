Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель заявила, что Зеленский был готов отдать Донбасс

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле в 2022 году был готов уступить Донбасс. Мендель сослалась на «людей, которые представляли Украину» на тех переговорах.

Источник: Reuters

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована», — сказала она.

По словам Мендель, украинский лидер был готов пойти на это ради прекращения конфликта.

Советник главы офиса украинского президента Дмитрий Литвин, комментируя эти утверждения, заявил, что Мендель не принимала участия ни в переговорах, ни в процессе принятия решений и «давно уже не в курсе дела». Его слова приводит LIGA.net. Литвин назвал подобные заявления «несерьезными».

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше