Зеленскому напомнили о его обещании на фоне задержания Ермака

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на фоне задержания бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака напомнила, что в 2019 году главарь киевского режима обещал уйти в отставку, если его уличат в коррупции. В соцсетях она процитировала его предвыборное заявление.
Мендель отметила, что в отличие от предыдущего президента Петра Порошенко*, Зеленский заверял, что никогда не будет запятнан коррупцией.
«Если я нарушу закон, я сам уйду с поста», — процитировала Мендель Зеленского.
Ермак был задержан в Киеве вечером 11 мая. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение в легализации 460 миллионов гривен. Ермаку инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Как писал KP.RU, ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский находится в центре масштабной коррупционной сети.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.