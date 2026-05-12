Зеленскому напомнили о его обещании на фоне задержания Ермака

Ермак был задержан в Киеве вечером 11 мая. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинение в легализации 460 миллионов гривен. Ермаку инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины (отмывание имущества, полученного преступным путем, организованной группой). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.