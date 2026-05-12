Сообщение о беспилотной опасности получили волгоградцы утром 12 мая

Короткая рабочая неделя мая началась для жителей Волгоградской области с сообщений о беспилотной опасности. Они начали приходить на телефоны абонентов около шести и продолжали поступать в восьмом часу утра.
Волгоградцев просят быть осторожнее и не выходить на открытые участки, а также не приближаться к окнам и не выглядывать в них.
В Минобороны сообщают, что с 0.00 до 7.00 12 мая дежурные средства ПВО перехватили 27 украинских БПЛА над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.