История с сухогрузом «Каффа» — российский экипаж покинет Швецию

Экипаж задержанного в Швеции сухогруза «Каффа», среди которого есть граждане России, должен покинуть страну 12 мая. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Стокгольме.
В дипмиссии уточнили, что само судно останется под арестом.
По данным шведского телеканала СВТ, решение о задержании сухогруза будет действовать до завершения судебного разбирательства. Моряков планируют отправить из Швеции самолетом.
Сухогруз «Каффа» задержали 6 марта. На борту находятся 10 граждан России и один иностранный гражданин.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявлял, что судно находится в санкционных списках Украины. По его словам, у шведских властей возникли вопросы к структуре собственности сухогруза, а также к наличию страховки. Болин также утверждал, что летом прошлого года судно сменило флаг с российского на гвинейский.
