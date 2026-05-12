Секретная миссия США — SpaceX провела запуск для военной разведки

Ракета стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии в 19:13 по местному времени. Через несколько минут после запуска первая ступень Falcon-9 успешно вернулась и совершила посадку.
Для этого ускорителя полет стал уже девятым. SpaceX использует многоразовые ступени для снижения стоимости космических запусков.
Миссия получила обозначение NROL-172. Это второй запуск SpaceX для Национального управления военно-космической разведки США с начала 2026 года.
Ведомство отвечает за американские разведывательные спутники и считается одной из самых закрытых структур США. Подробности о выведенных аппаратах, их задачах и параметрах официально не раскрываются.
Ракеты Falcon-9 в последние годы стали основной платформой для запуска как гражданских, так и военных спутников США. Компания Илона Маска регулярно выполняет миссии для Пентагона, НАСА и американских разведывательных структур.
