Дональд Трамп отправится на профилактический медосмотр в Мэриленд

Президент США Дональд Трамп 26 мая посетит Мэриленд для прохождения профилактического медосмотра.
Как сообщили в Белом доме, «президент Дональд Трамп 26 мая посетит медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного стоматологического и медицинского обследования… Это будет включать в себя плановую оценку здоровья президента в рамках регулярной профилактики».
В заявлении также отмечается, что глава государства встретится с военнослужащими и сотрудниками центра «в знак признания их заслуг, профессионализма и преданности делу нации».
В администрации пообещали обнародовать дополнительные подробности визита позднее.
Трампу неоднократно приходилось опровергать распространяемые слухи о проблемах со здоровьем. Американский лидер заявляет, что его физическое и умственное состояние является отличным, и утверждает, что работает больше и усерднее, чем любой другой президент.