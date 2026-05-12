Axios узнал о двух вариантах Трампа по возобновлению войны против Ирана

Накануне президент Дональд Трамп обсуждал со своей командой по национальной безопасности дальнейшие шаги в отношении Тегерана после того, как переговоры вновь зашли в тупик. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Ратклифф и другие высокопоставленные чиновники.
Один из вариантов, который рассматривает американский лидер, — возобновление операции «Проект “Свобода” по сопровождению судов через Ормузский пролив, которая была приостановлена на прошлой неделе. Другой — нанесение ударов по 25% целей, которые американские военные определили, но еще не поразили.
«Думаю, мы все понимаем, к чему это все идет», — сказал один из чиновников.
Израиль, в свою очередь, хочет, чтобы глава Белого дома отдал приказ о проведении операции спецназа для защиты иранских запасов обогащенного урана. Однако, по словам израильских чиновников, тот не решается, поскольку такая операция крайне рискованная.
Как отмечает издание, США ждали ответа от Ирана на свое предложение о прекращении войны десять дней. Однако он не устроил Трампа. По его словам, Тегеран согласился передать свои запасы обогащенного урана, но, видимо, изменил свою позицию, поскольку в ответе этот вопрос вообще не упоминается.
8 апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, затем он продлил его на неопределенный срок. Накануне он заявил, что перемирие находится на «жизнеобеспечении». Американский лидер отметил, что ему приходилось иметь с иранцами дело «четыре или пять раз», но «передумывают» каждый раз, как с ними достигают точек соприкосновения. Последнее предложение Тегерана президент назвал «чепухой» и сказал, что даже не дочитал его. «У меня есть очень простой план: Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркнул он.
По мнению собеседников, Трамп не отдаст приказ о военных действиях против Ирана до своего возвращения из Китая.
Ожидается, что он обсудит войну с Ираном с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин призывает Тегеран к достижению соглашения с Вашингтоном о прекращении войны и ограничении ядерной программы, но пока безуспешно, пишет Axios.
О том, что Трамп всерьез рассматривает возобновление военных действий против Ирана, сообщает также CNN. По данным телеканала, американский лидер «теряет терпение» из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива и раскола в иранском руководстве, который, по его мнению, мешает пойти на уступки в ядерных переговорах.
Пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не требовал от Вашингтона никаких уступок, а призывал к прекращению войны и пиратства против иранских кораблей, но американская сторона продолжает настаивать на «односторонних подходах и необоснованных требованиях».
