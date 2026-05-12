Axios узнал о двух вариантах Трампа по возобновлению войны против Ирана

8 апреля Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня, затем он продлил его на неопределенный срок. Накануне он заявил, что перемирие находится на «жизнеобеспечении». Американский лидер отметил, что ему приходилось иметь с иранцами дело «четыре или пять раз», но «передумывают» каждый раз, как с ними достигают точек соприкосновения. Последнее предложение Тегерана президент назвал «чепухой» и сказал, что даже не дочитал его. «У меня есть очень простой план: Иран не может обладать ядерным оружием», — подчеркнул он.