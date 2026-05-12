В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона 8 мая

В больнице скончался мужчина, раненный 8 мая в результате украинской атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В реанимации областной клинической больницы скончался мужчина, пострадавший в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль», — говорится в сообщении.
Гладков принес соболезнования родственникам и близким погибшего.
8 мая ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками, в результате чего в Новой Нелидовке ранения получили двое — женщину с баротравмой и ссадинами лица доставили в больницу Белгорода, мужчина с открытыми переломами ног был госпитализирован в областную клиническую больницу. Автомобиль мужчины был также поврежден.
По случаю Дня Победы с 8 по 11 мая действовало перемирие.
