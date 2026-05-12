Дмитриев считает переговоры Европы с Россией неизбежными

Дмитриев: энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Президент Финляндии Стубб считает, что “американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы” и “пора начинать переговоры с Россией”. Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что, если американская политика в отношении России и Украины не в интересах Европы, то с Россией «нужно взаимодействовать напрямую».

