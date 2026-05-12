США проведут летом учения с военными из Центральной и Южной Азии

Военнослужащие США и стран Центральной и Южной Азии проведут совместные учения в июне, сообщает американское центральное командование (CENTCOM) в X.
Это будут 30-е по счету учения «Региональное сотрудничество» с участием военных Соединенных Штатов и стран региона.
«Военнослужащие из почти дюжины стран будут проходить обучение в Соединенных Штатах, чтобы отточить свои оперативные навыки, повысить готовность и содействовать региональному сотрудничеству в области безопасности», — говорится в сообщении.
С конца апреля по начало мая прошли военные учения США Balikatan на Филиппинах. В них участвовали около 17 тыс. американских, филиппинских военнослужащих, а также военные из Австралии, Канады, Франции, Новой Зеландии и Японии, сообщило агентство Kyodo. На этих учениях военные США впервые применили пусковую установку Typhon. Китай заявил, что развертывание этого оружия угрожает стабильности региона.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».