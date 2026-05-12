США проведут летом учения с военными из Центральной и Южной Азии

С конца апреля по начало мая прошли военные учения США Balikatan на Филиппинах. В них участвовали около 17 тыс. американских, филиппинских военнослужащих, а также военные из Австралии, Канады, Франции, Новой Зеландии и Японии, сообщило агентство Kyodo. На этих учениях военные США впервые применили пусковую установку Typhon. Китай заявил, что развертывание этого оружия угрожает стабильности региона.