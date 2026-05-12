После поездки в Москву — Фицо раскрыл детали беседы с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену о своей поездке в Москву на празднование Дня Победы и о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Встреча Фицо и президента Австрии прошла в Братиславе. Во время переговоров стороны обсуждали как отношения между двумя странами, так и недавний визит словацкого премьера в Россию.
В сообщении уточняется, что одной из тем стали переговоры Фицо с Путиным, состоявшиеся в Москве 9 мая.
Президент России провел встречу с премьером Словакии в субботу во время праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.
Позднее Фицо заявил, что европейские политики, вероятно, будут обращаться к нему с вопросами о содержании переговоров с российским лидером. Кроме российской темы, премьер Словакии и президент Австрии обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.
