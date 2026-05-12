Посол Уганды Мозес Кизиге посетил Челябинскую область и оценил регион

С официальным визитом Челябинскую область посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в России Мозес Каваалууко Кизиге. Целью поездки стало развитие торгово-экономических, образовательных и гуманитарных связей.
Челябинская область презентовала свои возможности в металлургии, машиностроении и АПК. Особый акцент был сделан на промышленной кооперации и экспорте.
Посол высоко оценил динамику развития региона, отметив хорошие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. В рамках визита гости также посетили исторический музей, концерт ансамбля танца «Урал» и Кафедральный собор Рождества Христова, а также познакомились с образовательным потенциалом области.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать диалог и развивать практическое взаимодействие.
Ранее в Челябинскую область приезжал посол Таиланда. Он посетил Златоуст.