МВД предупредило о звонках мошенников под видом фельдъегерской службы

Мошенники начали звонить россиянам под видом Государственной фельдъегерской службы (ГФС).

Источник: РБК

Мошенники начали звонить россиянам под видом Государственной фельдъегерской службы (ГФС). Они предлагают вымышленные процедуры или пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом стажировки. Об этом сообщило управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД) в телеграм-канале.

Как отметили в публикации, мошенники стали обращаться к фельдъегерской службе в своих схемах, так как большинство россиян никогда не сталкивались с ней.

«И это действительно так, потому что ГФС России занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами», — пояснило ведомство.

В рамках этой схемы злоумышленники звонят россиянам и рассказывают о «спецкурьерах» и «проверке средств», а также предлагают «задекларировать наличные» и другие вымышленные процедуры. Кроме того, иногда они пытаются вовлечь граждан в противоправную деятельность под видом «стажировки» или «внештатной работы» в несуществующих подразделениях службы.

Пострадавшие от подобной схемы также сообщали, что от имени службы к ним за деньгами и документами приезжали лица «в гражданском» — в худи и джинсах. В публикации подчеркнули, что у ГФС свое форменное обмундирование и строгий регламент работы.

«Сотрудники ГФС России не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории — признак мошеннической схемы», — заключило ведомство.

Ранее МВД предупредило, что мошенники начали размещать в мобильных играх рекламу, при помощи которой обманывают пользователей, получают их личные данные, после чего вымогают деньги.

