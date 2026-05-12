США потребуют от НАТО отчета о военных расходах на саммите в Анкаре

Целевой показатель военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП был утвержден на саммите организации в Великобритании в 2014 году. Предполагалось, что он будет достигнут в течение 10 лет. К 2024 году около двух третей стран альянса (22 из 32) выполнили это требование. В ходе июньского саммита НАТО 2025 года в Гааге было принято решение об увеличении военных трат европейских стран до 5% ВВП к 2034 году.