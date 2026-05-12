Учебные сборы теробороны проходят в двух районах Витебской области

Территориальные войска были учреждены в Беларуси в начале 2000-х годов. Фактически это подразделения запаса, которые мобилизуются или для учений, или в случае войны. Среди задач таких войск — охрана различных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и другое.