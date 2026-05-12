Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учебные сборы теробороны проходят в двух районах Витебской области

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Плановые учебные сборы с военнообязанными, предназначенными для комплектования территориальных войск Лепельского и Чашникского районов начались во вторник, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, пройдет комплекс мобилизационных мероприятий, которые планируется направить на формирование органов управления и воинских частей территориальных войск.

Это будет прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение, в котором задействуется местная база мобилизационного развертывания, а также восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными, подготовка военнообязанных к выполнению задач теробороны.

Уточняется, что подготовка военнообязанных обучит согласованным действиям с сотрудниками территориальных органов внутренних дел и добровольцами народного ополчения в ходе выполнении задач теробороны.

На минувшей неделе учебный сбор теробороны начался в Лидском районе Гродненской области.

Территориальные войска были учреждены в Беларуси в начале 2000-х годов. Фактически это подразделения запаса, которые мобилизуются или для учений, или в случае войны. Среди задач таких войск — охрана различных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и другое.