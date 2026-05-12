Учебные сборы теробороны проходят в двух районах Витебской области

По данным ведомства, пройдет комплекс мобилизационных мероприятий, которые планируется направить на формирование органов управления и воинских частей территориальных войск.
Это будет прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение, в котором задействуется местная база мобилизационного развертывания, а также восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными, подготовка военнообязанных к выполнению задач теробороны.
Уточняется, что подготовка военнообязанных обучит согласованным действиям с сотрудниками территориальных органов внутренних дел и добровольцами народного ополчения в ходе выполнении задач теробороны.
На минувшей неделе учебный сбор теробороны начался в Лидском районе Гродненской области.
Территориальные войска были учреждены в Беларуси в начале 2000-х годов. Фактически это подразделения запаса, которые мобилизуются или для учений, или в случае войны. Среди задач таких войск — охрана различных объектов, борьба с диверсионно-разведывательными группами противника и другое.