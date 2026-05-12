WSJ узнала, как Трамп попросил расследовать заметки про Иран как измену

По словам источников, в последние месяцы прокуратура направляла повестки СМИ, а также почтовым и телефонным сервисам для расследования утечек. Как пишет WSJ, ранее Минюст прибегал к таким мерам в исключительных случаях, но экс-генпрокурор Пэм Бонди упростила процедуру, отменив ограничения эпохи Джо Байдена, после чего повестки стали направляться активнее. За последнее время повестки приходили, в частности, The New York Times (NYT) за статью о том, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал Трампа начать войну. А в январе Минюст инициировал обыск в доме репортера Washington Post в рамках расследования в отношении инженера, обвинявшегося в незаконном хранении секретной информации.