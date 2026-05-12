WSJ узнала, как Трамп попросил расследовать заметки про Иран как измену

Президент США Дональд Трамп передал исполняющему обязанности заместителя генпрокурора Тодду Бланшу стопку новостных статей про войну с Ираном, прикрепив к ней стикер «измена», и потребовал расследования, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
Американский лидер в частном порядке пожаловался замгенпрокурора на утечки информации в СМИ, писавшие о войне с Ираном, сообщили представители администрации Трампа. Бланш пообещал разослать повестки в суд.
По заявлениям официальных лиц, особенно сильное негодование Трампа вызвали статьи, где в деталях рассказывалось о процессе принятия им решения начать войну и о рекомендациях, которые он получал от советников в тот момент. Республиканец счел их угрозой национальной безопасности.
Чиновники США сообщили, что высокопоставленные сотрудники Минюста встречались со своими коллегами из Пентагона для обсуждения расследований. «В любых обстоятельствах Министерство юстиции руководствуется фактами и применяет закон для выявления лиц, совершающих преступления против Соединенных Штатов», — заявила пресс-секретарь ведомства, передает WSJ.
Газета пишет, что Трамп усилил борьбу с утечками на фоне того, как Минюст активизировал расследования по делам об утечках, касающихся подготовки войны с Ираном. Запрос Минюста касался статьи WSJ от 23 февраля, в которой говорилось, что генерал Дэн Кейн и другие сотрудники Пентагона предупреждали президента о рисках затяжной войны. Через пять дней, 28 февраля, Трамп начал войну. В итоге Минюст прислал WSJ повестки с требованием предоставить документы, касающиеся репортеров газеты.
«Выданные правительством повестки в суд издательству The Wall Street Journal и нашим репортерам представляют собой атаку на конституционно защищенную деятельность по сбору новостей. Мы будем решительно противостоять этой попытке подавить и запугать журналистов, чья работа имеет важное значение», — главный директор по связям с общественностью компании Dow Jones (издателя WSJ) Ашок Синха.
По словам источников, в последние месяцы прокуратура направляла повестки СМИ, а также почтовым и телефонным сервисам для расследования утечек. Как пишет WSJ, ранее Минюст прибегал к таким мерам в исключительных случаях, но экс-генпрокурор Пэм Бонди упростила процедуру, отменив ограничения эпохи Джо Байдена, после чего повестки стали направляться активнее. За последнее время повестки приходили, в частности, The New York Times (NYT) за статью о том, как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал Трампа начать войну. А в январе Минюст инициировал обыск в доме репортера Washington Post в рамках расследования в отношении инженера, обвинявшегося в незаконном хранении секретной информации.
Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Более чем через месяц стороны подписали временное перемирие на две недели, которое позже Трамп продлил на неопределенный срок. Однако прекращение огня остается хрупким, поскольку страны продолжают обмениваться ударами.
Президент США ранее обвинял американские СМИ в клевете против него, а также политической ангажированности. За осень 2025 года Трамп дважды подавал к NYT иски на $15 млрд, касающиеся в том числе публикаций о его предполагаемых контактах с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними. Тогда республиканец обвинил издание в нанесении репутационного и финансового ущерба. Суд отказал в рассмотрении первого иска, а в редакции издания назвали претензии Трампа необоснованными и расценили их как попытку давления на независимую журналистику.
