Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Источник: РБК

Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает информцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

О перекрытии движения информцентр написал в 9:33 мск.

Ночью 30 апреля движение по Крымскому мосту также временно перекрывали. Причина остановки транспорта не называлась. Из-за закрытия моста девять поездов «Таврия» задержали по пути в Крым и обратно. Движение восстановили спустя девять часов.

