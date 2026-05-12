Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщает информцентр, отслеживающий ситуацию на подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
О перекрытии движения информцентр написал в 9:33 мск.
Ночью 30 апреля движение по Крымскому мосту также временно перекрывали. Причина остановки транспорта не называлась. Из-за закрытия моста девять поездов «Таврия» задержали по пути в Крым и обратно. Движение восстановили спустя девять часов.
