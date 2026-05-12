Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Мавлиева госпитализировали

Задержанного по делу о коррупции мэра Уфы госпитализировали на фоне болей в сердце, сообщил РБК его адвокат. Ранее суд перевел Мавлиева под домашний арест. Мэра задержали 28 апреля по подозрению в незаконном отчуждении участка.

Источник: РБК

Задержанного по делу о коррупции мэра Уфы Ратмира Мавлиева, находящегося под домашним арестом, госпитализировали из-за плохого самочувствия и боли в сердце, сообщил РБК адвокат Мавлиева Марат Самойлов.

«Действительно, госпитализировали его в больницу на фоне резких болей в сердце», — сказал Самойлов.

Верховный суд Башкирии 6 мая перевел Мавлиева из СИЗО под домашний арест до 28 июня.

Меру пресечения по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий изменили, учитывая, в частности, наличие у Мавлиева малолетних детей. Ранее Советский районный суд Уфы арестовал чиновника до 11 июля.

Следственный комитет назвал решение о смягчении меры пресечения необоснованным и заявил о намерении обжаловать принятое судом решение.

Мавлиева задержали 28 апреля. По версии следствия, дело связано с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга». Следствие считает, что в 2025 году уфимский градоначальник потребовал от строительной компании имущественные услуги в качестве взятки за покровительство. Речь идет об участке стоимостью более 13 млн руб., который, по данным следствия, застройщик должен был оформить в интересах мэра.

Мавлиев отверг обвинения, заявив, что не причастен к отчуждению земли и сотрудничает со следствием.

По делу также проходят замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория. После задержания градоначальника глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Мавлиев сохранит пост мэра до приговора суда. Временно исполняющим обязанности главы города назначен Сергей Кожевников.

