Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Мавлиева госпитализировали

Мавлиева задержали 28 апреля. По версии следствия, дело связано с незаконным отчуждением участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга». Следствие считает, что в 2025 году уфимский градоначальник потребовал от строительной компании имущественные услуги в качестве взятки за покровительство. Речь идет об участке стоимостью более 13 млн руб., который, по данным следствия, застройщик должен был оформить в интересах мэра.