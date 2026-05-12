Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол

Новый Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III официально взошёл на патриарший престол. Церемония интронизации прошла в храме Светицховели в Мцхете, передаёт ТАСС.

Представители духовенства подтвердили агентству, что Шио III уже является полноправным главой Грузинской православной церкви. Интронизация формально завершила переходный период, начавшийся после смерти предыдущего предстоятеля.

Напомним, Шио избрали 142-м патриархом 11 мая на заседании Священного синода. Его кандидатуру поддержали 22 архиерея из 39 — подавляющее большинство. Ближайшие конкуренты, митрополит Иов и митрополит Григол, набрали 9 и 7 голосов соответственно.

До этого церковью почти полвека руководил Илия II. Он скончался 17 марта на 94-м году жизни. В переходный период обязанности предстоятеля исполнял Шио.