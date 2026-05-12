Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надвигающийся энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании сделает переговоры Европы с Россией неизбежными.
Так он прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. В интервью Corriere della Sera финский лидер сообщил, что в Европе уже обсуждают, кто мог бы стать контактным лицом для таких переговоров, но окончательного решения пока нет.
«Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным», — написал Дмитриев соцсетях.
Ранее возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах между Россией и Европой прокомментировали в Кремле. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ключевой задачей возобновление такого диалога.