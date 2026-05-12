Гуманитарный центр «Единой России» Красноярского края доставил помощь бойцам СВО ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках краевой партийной акции «СВОим для Победы» в зону специальной военной операции доставлена гуманитарная помощь для бойцов из Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

Рейс 139 гумцентра отправился 29 апреля в рамках регионального партийного форума «Есть результат!». В составе груза три легковых автомобиля от Шарыповского округа для своих земляков и посылки бойцам, собранные партийцами и волонтерскими движениями края, в том числе участниками движения «Защитникам Красноярск».

«Для нас такие акции в преддверии Дня Победы — наш долг и прямая обязанность. Главный праздник страны объединяет всех, кто чтит подвиг предков и поддерживает тех, кто сегодня защищает Родину. Мы делаем это, чтобы каждый защитник на передовой и каждая семья в новых регионах чувствовали: о них помнят, их ждут и Победа будет за нами!», — рассказала руководитель краевого партийного гуманитарного центра Инна Рычкова.

Большая часть отправленного груза доставлена адресатам в праздничные майские дни. А до конца мая посылки получат бойцы на Донецком, Запорожском, Херсонском направлениях, в Курске и в Белгороде.

Отметим, партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.

Поддержка участников СВО — важное направление народной программы партии «Единая Россия».

