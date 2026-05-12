Калугин отметил, что в республике уже работают две европейские миссии, которые, по его словам, похожи на структуры, действовавшие во время выборов в Молдавии. Дипломат заявил, что официально цели таких миссий могут звучать нейтрально, однако их реальная задача, как считает Москва, заключается в укреплении контроля Евросоюза над политической и экономической жизнью Армении.