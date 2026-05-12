По словам Калугина, Брюссель рассматривает Армению как инструмент для решения собственных геополитических задач, связанных с противостоянием Москве. Представитель российского МИДа утверждает, что Евросоюз пытается использовать предстоящие парламентские выборы в Армении для усиления своего влияния.
Калугин отметил, что в республике уже работают две европейские миссии, которые, по его словам, похожи на структуры, действовавшие во время выборов в Молдавии. Дипломат заявил, что официально цели таких миссий могут звучать нейтрально, однако их реальная задача, как считает Москва, заключается в укреплении контроля Евросоюза над политической и экономической жизнью Армении.
Кроме того, Калугин обвинил европейских представителей в попытках сформировать в армянском обществе негативное отношение к России. По его словам, Москву безосновательно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Армении и в так называемых гибридных атаках.
Калугин также заявил, что Евросоюз ранее уже обвиняли во вмешательстве в избирательные процессы в других странах. В завершение дипломат отметил, что подобные тезисы, по мнению российской стороны, распространяют отдельные армянские СМИ и некоторые официальные лица республики.
Читайте также: Армения и Белоруссия обменялись жесткими выпадами — конфликт вышел на новый уровень.