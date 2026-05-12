Западу не по вкусу отношения России с Центральной Азией, заявили в МИД

ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая — РИА Новости. Западу не по вкусу добрососедские отношения России и Китая с Центральной Азией, он давит на страны региона, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
«Нашим партнерам в целом удается выдерживать эту линию (на конструктивное сотрудничество с РФ — ред.), хотя делается это в условиях колоссального давления на них то лаской, то таской со стороны так называемого коллективного Запада, которому не по вкусу традиционно добрососедские отношения России с этим регионом, а ныне еще и Китая с Центральной Азией», — сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
