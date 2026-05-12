Команду на выдвижение обвинений против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака дали Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
Бывший украинский чиновник отметил, что и весь коррупционный скандал — это часть дела против самого главаря киевского режима Владимира Зеленского, который запустил Вашингтон.
«Все это дело против Зеленского, именно против вот этой организованной преступной группировки о разворовывании средств, прежде всего американского бюджета, поскольку огромные деньги приходили, а также европейских денег. Это все следствие команды, которую дали американцы», — сказал он ТАСС.
Азаров напомнил, что Зеленский очень не нравится президенту США Дональду Трампу лично.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник объяснил, что обвинение Ермаку стало следствием того, что сам киевский главарь проигнорировал прежние сигналы из Вашингтона. Российский дипломат отметил, что давление на экс-главу офиса киевского главаря Андрея Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Владимира Зеленского.