Трамп пройдёт ежегодное медобследование в госпитале им. Уолтера Рида 26 мая

В программе визита — ежегодное стоматологическое и терапевтическое обследование. В администрации уточнили: это стандартная процедура профилактики, не связанная с какими-либо экстренными показаниями.
Помимо сдачи анализов, глава государства проведёт встречу с военнослужащими и персоналом госпиталя. Таким образом он намерен выразить признательность за их профессионализм, самоотверженность и служение нации.
Точное расписание визита и степень открытости результатов обследования для прессы пока не разглашаются.
Ранее врач-гериатр назвал причину «трупных пятен» на теле Трампа. Специалист не исключил, что подобные повреждения могут быть и на других частях тела. Он напомнил, что политик находится в возрасте глубокой инволюции, когда старение затрагивает все органы, включая кожу и мозг.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.