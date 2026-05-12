Трамп пройдёт ежегодное медобследование в госпитале им. Уолтера Рида 26 мая

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести плановый медицинский чекап в конце месяца. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Белого дома, 26 мая президент посетит медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

В программе визита — ежегодное стоматологическое и терапевтическое обследование. В администрации уточнили: это стандартная процедура профилактики, не связанная с какими-либо экстренными показаниями.

Помимо сдачи анализов, глава государства проведёт встречу с военнослужащими и персоналом госпиталя. Таким образом он намерен выразить признательность за их профессионализм, самоотверженность и служение нации.

Точное расписание визита и степень открытости результатов обследования для прессы пока не разглашаются.

Ранее врач-гериатр назвал причину «трупных пятен» на теле Трампа. Специалист не исключил, что подобные повреждения могут быть и на других частях тела. Он напомнил, что политик находится в возрасте глубокой инволюции, когда старение затрагивает все органы, включая кожу и мозг.

