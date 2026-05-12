Владимир Путин поздравил российских евреев с Днём спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, подчеркнув особое нравственное значение этого праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В своем обращении глава государства отметил, что праздник занимает важное место в еврейском религиозном календаре и в сердцах миллионов людей. По словам президента, этот день символизирует память о подвиге бойцов и командиров Красной армии, а также воинов стран антигитлеровской коалиции, которые «с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм и спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения».
Путин также выразил надежду, что широкое празднование этой даты будет способствовать сохранению традиций российских евреев, укреплению взаимопонимания и гуманистических ценностей в обществе.
В поздравлении глава государства также подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне и предостерег от последствий национализма, антисемитизма, расизма и ксенофобии. Он также выразил особую благодарность ветеранам фронта и труженикам тыла, отметив их стойкость, мужество и веру в добро и справедливость.
День спасения и освобождения ежегодно отмечается 26 числа еврейского месяца Ияр в честь победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от уничтожения.
Ранее российский лидер назвал День Победы священным праздником. Он отметил, что этот день объединяет людей гордостью, любовью к Родине и благодарностью героям Великой Отечественной войны. Путин подчеркнул, что важно защищать интересы страны и хранить историческую память.