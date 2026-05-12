Позиция Москвы
Европейские политики неоднократно заявляли о необходимости участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Глава Европейского совета Антониу Кошта объявил, что уже обсудил с лидерами объединения способы организации взаимодействия с Москвой, «когда настанет подходящий момент».
9 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста об активизации Европы в направлении контактов с Россией, уточнил, что считает наиболее подходящим переговорщиком бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
«А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они», — добавил глава государства.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время никаких официальных попыток организовать переговорный процесс со стороны Европы не фиксируется. Он отметил, что Москва приветствует факт, что в Европе стали «говорить о необходимости диалога с Россией», и добавил, что ключевым в переговорах с Брюсселем будет наличие политических шагов к возобновлению контактов.
Реакция Европы
В Европе слова Путина услышали. Предложение Кремля активизировало дискуссию о переговорном процессе и представителе, который будет защищать интересы Евросоюза.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность привлечения Герхарда Шредера к переговорам с Россией. Она высказалась об этом 11 мая на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Если мы дадим России назначать переговорщиков от нашего имени, это будет не очень мудро», — подчеркнула она. По словам Каллас, Шредер — известный лоббист российских компаний, поэтому в случае участия в переговорах будет отстаивать не только интересы Европы.
Каллас даже допустила, что сама может стать посредником в диалоге Кремля и ЕС.
Сооснователь немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Европа должна поддержать кандидатуру Шредера.
«Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с (Владимиром — ред.) Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей!» — цитирует РИА Новости ее высказывание в соцсети X.
Депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что отказываться от переговоров с Москвой при посредничестве политика, предложенного Путиным, будет «проявлением халатности». Он добавил, что Европа должна воспользоваться шансом, предоставленным Кремлем, чтобы сесть за стол переговоров, пишет Spiegel.
В правящей коалиции Германии предложили свою кандидатуру на роль посредника в диалоге России и Европы.
«Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — рассказал Spiegel источник в коалиции.
Мнения экспертов
Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен считает, что то, что Путин допустил участие в переговорах посредника от Европы и назвал кандидатуру Шредера — это уже «большой жест».
«Учитывая то безмолвие, которое сейчас царит в Германии в отношении России, было бы недальновидно и безответственно, если бы федеральное правительство (ФРГ — ред.) просто отклонило бы это предложение», — приводит ее слова РИА Новости.
Она уточнила, что Шредера считают авторитетным политиком не только в России, но и в ФРГ. Эксперт напомнила, что экс-канцлер предлагал свои услуги в качестве посредника еще на старте конфликта на Украине, но федеральное правительство отвергло его предложение.
Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял стремление Каллас стать посредником в переговорах с Россией. Он считает, что она предложила свою кандидатуру от отчаяния.
«Каллас трясет от злости, ведь Путин ее просто переиграл своей идеей со Шредером (с назначением посредником в переговорах экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера), и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко», — заявил он в эфире своего канала.
Он добавил, что ранее у Европы была подходящая кандидатура для переговоров — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но его «убрали».
«Так кто же у вас остался, кого вы отправите?» — поинтересовался журналист.
«Теоретически Фицо может в будущем стать участником переговорного процесса от Европы, если американцы и Трамп вернутся в большую повестку. Трамп и Фицо — это политики, с которыми надо разговаривать. Европейские страны должны представлять национально ориентированные силы, а не те политики, которые грезят войной и зарабатыванием денег, — эта глобалистская элита», — уточнил Самонкин в беседе с NEWS.ru.
Он добавил, что у Фицо больше перспектив в качестве переговорщика, чем у главы Евродипломатии Каи Каллас или главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, так как уже активно взаимодействует с Москвой.