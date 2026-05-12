Сибига: Киев просит Европу помочь возобновить переговоры с Россией

Украина обратилась к европейским странам с просьбой активнее включиться в процесс возможного возобновления переговоров с Россией. Об этом изданию Politico заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Источник: Life.ru

«Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира», — сказал он.

По словам главы украинского МИД, глава киевского режима Владимир Зеленский проводил переговоры по этому вопросу с лидерами Европы. Речь не идёт о замене участия США в переговорном процессе. Сибига уточнил, что Киев рассматривает возможное подключение Европы как дополнительный формат, а не альтернативу существующим дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что Украина предложила РФ взаимное прекращение ударов по аэропортам. По словам Сибиги, Киев рассматривает такой шаг как отдельное направление переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США.

