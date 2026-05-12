Отставка главы дипслужбы ЕС грозит конфликтом между фон дер Ляйен и Каллас

Возможная отставка генерального секретаря Европейской дипломатической службы (ЕДС) Белен Мартинес Карбонель способна обострить разногласия между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата.
По словам другого представителя ведомства, сейчас европейская дипслужба нуждается в спасении. Он подчеркнул, что если страны-члены ЕС не вложат больше политического капитала, то она рискует «потерять еще больше сотрудников и лишиться полномочий в пользу Еврокомиссии».
Как отмечает издание, одним из возможных преемников Карбонель является дипломатический советник главы Еврокомиссии Саймон Мордью.
Ранее издание информировало, что точная дата ухода Карбонель с поста пока не установлена. Предполагается, что она может получить новое назначение в Латинской Америке. Карбонель вступила в должность в феврале 2025 года, сменив Стефано Саннино. Перераспределение обязанностей стало следствием реформ, инициированных Каллас. В частности, была создана новая руководящая должность, которой передали часть функций Карбонель, включая взаимодействие с дипкорпусом.