Отставка главы дипслужбы ЕС грозит конфликтом между фон дер Ляйен и Каллас

Европейская дипслужба столкнулась с кризисом после объявления об уходе её генсека Белен Мартинес Карбонель. Как пишет Politico, это может усилить трения между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, которые уже расходятся во взглядах на реформы.

Источник: РИА "Новости"

Возможная отставка генерального секретаря Европейской дипломатической службы (ЕДС) Белен Мартинес Карбонель способна обострить разногласия между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата.

По словам другого представителя ведомства, сейчас европейская дипслужба нуждается в спасении. Он подчеркнул, что если страны-члены ЕС не вложат больше политического капитала, то она рискует «потерять еще больше сотрудников и лишиться полномочий в пользу Еврокомиссии».

Как отмечает издание, одним из возможных преемников Карбонель является дипломатический советник главы Еврокомиссии Саймон Мордью.

Ранее издание информировало, что точная дата ухода Карбонель с поста пока не установлена. Предполагается, что она может получить новое назначение в Латинской Америке. Карбонель вступила в должность в феврале 2025 года, сменив Стефано Саннино. Перераспределение обязанностей стало следствием реформ, инициированных Каллас. В частности, была создана новая руководящая должность, которой передали часть функций Карбонель, включая взаимодействие с дипкорпусом.

