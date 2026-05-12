Politico: попытки Мерца восстановить популярность «выходят ему боком»

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Попытки канцлера Германии Фридриха Мерца восстановить популярность, проводя встречи с избирателями, «выходят боком» и лишь усугубляют его проблемы. Об этом пишет издание Politico.
Пытаясь убедить немцев, что Германия находится на верном пути, Мерц разъезжает по стране с публичными мероприятиями, но «это не сопровождается успехом», говорится в статье. Вместо этого Мерц лишь «множит собственные проблемы, часто выглядит оторванным от реальности и все больше отвращает от себя избирателей, которых он не может позволить себе терять».
В частности, издание напоминает о встрече с гражданами в Зальцведеле (федеральная земля Саксония-Анхальт), когда Мерц резко ответил больной раком женщине, которая спросила его, почему расходы на здравоохранение сокращаются, тогда как федеральные министры якобы добиваются увеличения собственных зарплат. Хотя утверждения женщины о повышении зарплат министрам действительно были большей частью ложными, «бесчувственный ответ» Мерца вызвал критику в его адрес, говорится в статье.
Проблемы Мерца играют на руку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая по большинству опросов опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС) и может показать исторически высокие результаты на региональных выборах в землях бывшей ГДР в сентябре. И хотя победа АдГ на этих выборах вряд ли окажет существенное влияние на положение дел в правящей коалиции ХДС и социал-демократов, основная доля вины за это поражение будет возложена на Мерца, которому «во все более популистскую эпоху тяжело позиционировать себя как человека из народа», пишет издание.