Politico: попытки Мерца восстановить популярность «выходят ему боком»

Проблемы Мерца играют на руку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая по большинству опросов опережает по популярности правящий Христианско-демократический союз (ХДС) и может показать исторически высокие результаты на региональных выборах в землях бывшей ГДР в сентябре. И хотя победа АдГ на этих выборах вряд ли окажет существенное влияние на положение дел в правящей коалиции ХДС и социал-демократов, основная доля вины за это поражение будет возложена на Мерца, которому «во все более популистскую эпоху тяжело позиционировать себя как человека из народа», пишет издание.