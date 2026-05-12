США и Дания ведут переговоры о трех военных базах в Гренландии

В течение последних нескольких месяцев Соединенные Штаты проводят с Данией консультации по вопросу размещения трех новых военных баз на территории Гренландии. Как сообщает BBC со ссылкой на информированные дипломатические источники и чиновников, близких к переговорам, с середины января состоялось как минимум пять раундов встреч.
Американскую сторону на переговорах представляет советник Госдепа Майкл Нидхэм. В Белом доме подтвердили факт проведения переговоров с Данией на высоком уровне, однако от предоставления подробностей отказались. В администрации лишь отметили, что «процесс идет в нужном направлении». В министерстве иностранных дел Дании также подтвердили факт переговоров, отказавшись раскрывать детали.
По данным источников, новые объекты планируется расположить на южной оконечности острова. В их задачи будет входить мониторинг возможной активности военных РФ и Китая в северной части Атлантического океана. Как уточнили собеседники телерадиовещательной корпорации, окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто, а количество планируемых к созданию баз может быть скорректировано.