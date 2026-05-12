Американист: Израиль может лишиться поддержки США

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI сообщил о том, что мировые траты на оборону в 2025 году приблизились к $3 трлн. За год глобальные военные траты увеличились на 2,9%, а сам их рост продолжается уже более 10 лет. По данным аналитиков, США сохранили крупнейший военный бюджет — он составил треть мировых расходов.