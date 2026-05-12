Американист: Израиль может лишиться поддержки США

По мнению Дудакова, Нетаньяху решил действовать на опережение и заранее предложил отказаться от военной помощи Вашингтона.
Это попытка за счет небольших компромиссов отбиться от антиизраильской кампании, набирающей силу в американском обществе. Причем идет она одновременно и справа, и слева.
Эксперт уверен, что израильского премьера тревожат предстоящие выборы в конгресс США, на которых, возможно, резко усилятся ультралевые в рядах Демократической партии, выступающие за ввод санкций против Израиля. Кроме того, критика Израиля также растет среди американских правых, отмечает он.
По словам Дудакова, любой следующий президент США будет пересматривать связи с Израилем, а отказ от военных траншей неизбежен.
Но израильские лоббисты опасаются, что их оппоненты в Америке зайдут дальше и введут эмбарго против еврейского государства. Это станет действительно сильным ударом.
Израиль может повторить судьбу Турции или Пакистана, годами не получавших запчасти для F-16, предполагает Дудаков. Также, по мнению эксперта, тяжелым ударом для Израиля станет прекращение поставок американских авиабомб.
Израильское лобби успешно сожгло свой политический капитал в США. Трамп может стать последним произраильским президентом в американской истории.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI сообщил о том, что мировые траты на оборону в 2025 году приблизились к $3 трлн. За год глобальные военные траты увеличились на 2,9%, а сам их рост продолжается уже более 10 лет. По данным аналитиков, США сохранили крупнейший военный бюджет — он составил треть мировых расходов.