Американист: Израиль может лишиться поддержки США

Политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал намерение Израиля сократить военную поддержку со стороны США. Отказ Вашингтона от военных траншей неизбежен, пишет он в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обратил внимание на интервью Беньямина Нетаньяху для CBS News, в котором израильский премьер заявил, что хочет свести к нулю американскую финансовую поддержку еврейского государства. Сейчас она составляет 3,8 млрд долларов в год.

По мнению Дудакова, Нетаньяху решил действовать на опережение и заранее предложил отказаться от военной помощи Вашингтона.

Это попытка за счет небольших компромиссов отбиться от антиизраильской кампании, набирающей силу в американском обществе. Причем идет она одновременно и справа, и слева.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт уверен, что израильского премьера тревожат предстоящие выборы в конгресс США, на которых, возможно, резко усилятся ультралевые в рядах Демократической партии, выступающие за ввод санкций против Израиля. Кроме того, критика Израиля также растет среди американских правых, отмечает он.

По словам Дудакова, любой следующий президент США будет пересматривать связи с Израилем, а отказ от военных траншей неизбежен.

Но израильские лоббисты опасаются, что их оппоненты в Америке зайдут дальше и введут эмбарго против еврейского государства. Это станет действительно сильным ударом.

Малек Дудаков
политолог

Израиль может повторить судьбу Турции или Пакистана, годами не получавших запчасти для F-16, предполагает Дудаков. Также, по мнению эксперта, тяжелым ударом для Израиля станет прекращение поставок американских авиабомб.

Израильское лобби успешно сожгло свой политический капитал в США. Трамп может стать последним произраильским президентом в американской истории.

Малек Дудаков
политолог

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира SIPRI сообщил о том, что мировые траты на оборону в 2025 году приблизились к $3 трлн. За год глобальные военные траты увеличились на 2,9%, а сам их рост продолжается уже более 10 лет. По данным аналитиков, США сохранили крупнейший военный бюджет — он составил треть мировых расходов.