Аграрии 25 муниципальных округов Красноярского края приступили к полевым работам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К началу посевной аграрии обеспечены всем необходимым — семенами, минеральными удобрениями, пополняются запасы горюче-смазочных материалов, техника в высокой степени готовности.
Прибивку влаги аграрии провели на площади 463 тыс. га — это почти половина от плана. Яровой сев составил 55,3 тыс. га, или 4,4% от плана. В том числе посеяли зерновых и зернобобовых 39,7 тыс. га (5,1% от плана), овощей 249,8 га (24,1%) и картофеля 224 га (4,2% от плана).
В регионе приступили к посеву гороха, пшеницы, овса и рапса.
Одновременно с посевом аграрии ведут протравливание семян. Поставка минеральных удобрений находится на контроле Минсельхоза края, сообщает ведомство. В хозяйства закупили 80,6% от запланированного объема.
Запасы семян зерновых и зернобобовых культур в сельхозпредприятиях составляют 109,3%, картофеля — 102,5%, овощных культур — 100%, рапса — 111,3%, кукурузы — 78,7%, сои — 146%.
«В этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах прогнозируется в размере 1 млн 415 тыс. га. Большинство площадей край засевает зерновыми и зернобобовыми культурами. В этом году планируется посеять более 786,2 тыс. га тыс. га. Под рапс пойдет 316,5 тыс. га. Картофелем займут более 28,2 тыс. га, овощами — 4,6 тыс. га, кормовыми культурами — 250,7 тыс. га», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.