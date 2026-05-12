В Грузии состоялась интронизация новоизбранного патриарха

Одиннадцатого мая в соборе Цминда Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси прошло расширенное собрание Грузинской церкви, на котором 39 членов Синода проголосовали за нового патриарха. 57-летний митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), который был местоблюстителем умершего 17 марта патриарха Илии II, получил 22 голоса и был избран патриархом.