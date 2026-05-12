Пезешкиан: Иран считает возможным ведение переговоров с США

«Несмотря на недоверие к противнику, Исламская Республика Иран считает возможными переговоры с позиции достоинства, мудрости и целесообразности», — приводит слова президента его пресс-служба. Как отметил Пезешкиан, Тегерану необходимо закрепить на дипломатической арене все то, чего иранские вооруженные силы добились на поле битвы.
10 мая президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта, но позднее допустил, что достижение Вашингтоном и Тегераном дипломатической договоренности о завершении военных действий вполне возможно.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля хозяин Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.