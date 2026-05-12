Политолог раскрыл, зачем на самом деле возбудили дело против Ермака

«Эти “пленки Миндича” выплывают в тот момент, когда на команду Зеленского или его самого нужно по каким-то вопросам нажать. Я вспоминаю давнюю историю, которая была на Украине, когда какой-то человек, офицер охраны, чуть ли не под столом лежал и записывал то, что говорилось в офисе президента, и это активно использовалось для смены политической власти. Видите, одну порцию пленок выпустили, потом другую. По первой вроде как Ермак отстранен, по второй сейчас утверждают, что Рустем Умеров завязан. Но его никто не тронет, так как это чисто американская фигура», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог считает, что серьезных последствий для Ермака из-за коррупционных обвинений ждать не стоит. При необходимости, как отметил эксперт, бывшему главе офиса президента, как и бизнесмену Тимуру Миндичу, помогут покинуть страну, чтобы избежать правосудия. Светов напомнил, что последний скрылся в Израиле, который не выдает своих граждан.
Эксперт подчеркнул, что ситуация зависит от внешнего управления: если поступит соответствующий запрос, могут начаться и аресты. Однако, по его мнению, в коррупционной схеме замешаны люди из Евросоюза и США, и речь идет об огромных деньгах и серьезных фигурах. Если расследование в отношении Ермака продолжится, могут всплыть имена многих влиятельных лиц. Политолог сомневается, что такой информации позволят стать публичной. Он отметил, что Пентагон при Джо Байдене и Дональде Трампе неоднократно пытался провести аудиторские проверки, чтобы установить, что происходит с деньгами и вооружениями, поступающими на Украину, но ни разу не добился результатов.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с бывшим руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам дипломата, скандал способен негативно повлиять на репутацию Владимира Зеленского на Западе.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия в отношении Ермака. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально предъявили подозрение чиновнику. Речь идет о возможной легализации почти полумиллиарда гривен, которые, по версии следствия, были получены преступным путем. Высший антикоррупционный суд Украины уже арестовал земельные участки и объекты недвижимости в Киевской области, которые связаны с обвиняемым. Судьи удовлетворили ходатайство детективов НАБУ и ввели ограничения на распоряжение активами.