Пархамович назначен новым мэром Гомеля

«Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону, тем более, опыт у тебя приличный. Поэтому очень хочу, чтобы у тебя получилось», — сказал президент новому мэру.
Руслан Пархамович сменит на этом посту Владимира Привалова.
Ранее новый председатель Гомельского горисполкома тоже был связан с южным регионом Беларуси. С марта 2025 года Пархамович занимал пост помощника президента — инспектора по Гомельской области. До этого, с июня 2020 года, Руслан Пархамович был министром архитектуры и строительства.
Пархамович родился в 1980 году в Могилеве. В 2002-м окончил Могилевский государственный технический университет (теперь это Белорусско-российский университет) по специальностям «промышленное и гражданское строительство», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2011-м — Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».
Был директором Могилевского домостроительного комбината, затем в марте 2018 года назначен на пост зампредседателя Могилевского облисполкома. Работая в облисполкоме, он отвечал за строительную сферу, архитектуру, жилищную политику, ЖКХ, транспорт и другое.