Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пархамович назначен новым мэром Гомеля

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горисполкома, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Источник: Sputnik.by

«Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Поэтому работать там можно. Я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону, тем более, опыт у тебя приличный. Поэтому очень хочу, чтобы у тебя получилось», — сказал президент новому мэру.

Руслан Пархамович сменит на этом посту Владимира Привалова.

Ранее новый председатель Гомельского горисполкома тоже был связан с южным регионом Беларуси. С марта 2025 года Пархамович занимал пост помощника президента — инспектора по Гомельской области. До этого, с июня 2020 года, Руслан Пархамович был министром архитектуры и строительства.

Пархамович родился в 1980 году в Могилеве. В 2002-м окончил Могилевский государственный технический университет (теперь это Белорусско-российский университет) по специальностям «промышленное и гражданское строительство», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», а в 2011-м — Академию управления при президенте по специальности «государственное и местное управление».

Был директором Могилевского домостроительного комбината, затем в марте 2018 года назначен на пост зампредседателя Могилевского облисполкома. Работая в облисполкоме, он отвечал за строительную сферу, архитектуру, жилищную политику, ЖКХ, транспорт и другое.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше