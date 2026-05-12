BZ: Россия и Украина, возможно, нащупали «промежуточное решение» конфликта

Немецкая газета удивлена, что режим тишины, согласованный Москвой и Киевом, «в целом» продержался. Согласно BZ, несмотря на отдельные столкновения и удары, зафиксированные обеими сторонами, эскалации конфликта, которой опасались, не произошло. Еще недавно подобное перемирие казалось маловероятным, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что временное прекращение огня — результат прямых переговоров между российским и американским президентами. По мнению BZ, это свидетельствует о двух ключевых факторах.
Во-вторых, Трамп продолжает оказывать существенное влияние на украинское руководство.
Как напоминает немецкое издание, при Трампе сформировалась переговорная динамика, которая была невозможна при его предшественнике Джо Байдене. Перед осенними выборами в конгресс давление на администрацию Трампа возрастает. Рейтинги президента падают: американские СМИ сообщают, что 61% американцев считают войну с Ираном ошибкой.
Между тем в Киеве осознают, что время работает против них, отмечает BZ. Несмотря на текущую сильную поддержку Запада, ситуация может измениться в любой момент: европейская экономика испытывает трудности, а будущее проукраинских правительств в Европе неопределенно.
Тем не менее аналитики, комментируя заявление Путина о том, что все «идет к завершению», отмечают, что надежды на скорое окончание боевых действий скорее основаны на желаемом, а не на трезвом анализе его слов. Но при этом они считают, что сейчас Россия более склонна к «заморозке» конфликта, чем год назад, пишет BZ.
По мнению немецкой газеты, наблюдаемые признаки — локальные перемирия, обмен пленными, непрямые переговоры и снижение интенсивности боев — указывают на то, что стороны, возможно, нащупали «промежуточное решение» конфликта. Но это еще не полноценный мир, который, как подчеркивает BZ, маловероятен в обозримом будущем.