Политолог объяснил, почему ЕС сменил риторику о переговорах с РФ

Как отметил эксперт, в 20-й пакет санкций страны ЕС включили пункт о возможной отмене собственного же запрета на покупку российских углеводородов. При этом в Брюсселе уверены, что Москва не откажется возобновить поставки.
«Европа готовится к войне с Россией, но высокие цены на энергию ударили по ее промышленности, включая оборонную. Теперь Брюссель не знает, как подготовиться к конфликту, и хочет спросить у России, не продаст ли она газ и нефть по умеренным ценам», — уточнил собеседник «Ленты.ру».
Политолог указал на то, что Москва не обязана постоянно идти навстречу запросам европейских стран. Россия может перебросить свои ресурсы в иные регионы, где спрос на них по-прежнему значителен. К тому же, как отметил Дудчак, Европа собственными действиями нанесла серьезный урон российским экспортным возможностям.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вступление Европы в диалог с Россией неизбежно, так как в Евросоюзе и Великобритании понимают, что вскоре столкнуться с энергетическим кризисом.