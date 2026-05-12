Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог объяснил, почему ЕС сменил риторику о переговорах с РФ

Лидеры европейских стран все чаще заявляют, что диалог с Россией неизбежен. Однако это вовсе не означает, что Москва должна идти на уступки. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Дудчак, объяснив, почему Евросоюз вдруг заговорил о переговорах.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отметил эксперт, в 20-й пакет санкций страны ЕС включили пункт о возможной отмене собственного же запрета на покупку российских углеводородов. При этом в Брюсселе уверены, что Москва не откажется возобновить поставки.

«Европа готовится к войне с Россией, но высокие цены на энергию ударили по ее промышленности, включая оборонную. Теперь Брюссель не знает, как подготовиться к конфликту, и хочет спросить у России, не продаст ли она газ и нефть по умеренным ценам», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Политолог указал на то, что Москва не обязана постоянно идти навстречу запросам европейских стран. Россия может перебросить свои ресурсы в иные регионы, где спрос на них по-прежнему значителен. К тому же, как отметил Дудчак, Европа собственными действиями нанесла серьезный урон российским экспортным возможностям.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что вступление Европы в диалог с Россией неизбежно, так как в Евросоюзе и Великобритании понимают, что вскоре столкнуться с энергетическим кризисом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше