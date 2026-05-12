Лукашенко назначил своего помощника и экс-министра мэром

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во вторник, 12 мая, назначил своего помощника и экс-министра мэром. Подробности приводит БелТА.
Глава государства дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горисполкома. До этого времени он занимал должность помощника президента Беларуси — инспектора по Гомельской области. Еще ранее он был главой Министерства архитектуры и строительства.
Александр Лукашенко обратил внимание на серьезный опыт нового руководителя Гомеля, уточнив:
— Большой опыт, очень большой — член правительства, с кадрами пришлось работать. Думаю, это Ивану Ивановичу (председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. — Ред.) будет хорошее подспорье.
Глава республики спросил у Руслана Пархамовича, почему для себя он подобное решение принял, согласившись на указанную должность.
— Я больше расположен к практической деятельности. Попробовал себя в разных ипостасях. Но работа «в поле», наверное, для меня более удобна, — признался новый мэр Гомеля.
Пархамович уточнил, что довольно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе Беларуси и видит перспективы. По его словам, следует позаниматься коммуналкой, стройкой, а также здравоохранением с образованием.
— Есть опорные точки. Но резервов у города достаточно, — заявил новый глава Гомельского горисполкома.
Тем временем Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.
Ранее Минтранс сказал, какие дороги сделают в 2026 году по поручению Лукашенко.
Также синоптики сказали белорусам, когда вернется тепло до +26 градусов.