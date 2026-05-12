Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил своего помощника и экс-министра мэром

Лукашенко согласовал назначение своего помощника и экс-министра мэром.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня во вторник, 12 мая, назначил своего помощника и экс-министра мэром. Подробности приводит БелТА.

Глава государства дал согласие на назначение Руслана Пархамовича председателем Гомельского горисполкома. До этого времени он занимал должность помощника президента Беларуси — инспектора по Гомельской области. Еще ранее он был главой Министерства архитектуры и строительства.

Александр Лукашенко обратил внимание на серьезный опыт нового руководителя Гомеля, уточнив:

— Большой опыт, очень большой — член правительства, с кадрами пришлось работать. Думаю, это Ивану Ивановичу (председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. — Ред.) будет хорошее подспорье.

Глава республики спросил у Руслана Пархамовича, почему для себя он подобное решение принял, согласившись на указанную должность.

— Я больше расположен к практической деятельности. Попробовал себя в разных ипостасях. Но работа «в поле», наверное, для меня более удобна, — признался новый мэр Гомеля.

Пархамович уточнил, что довольно глубоко погружен в ситуацию во втором по величине городе Беларуси и видит перспективы. По его словам, следует позаниматься коммуналкой, стройкой, а также здравоохранением с образованием.

— Есть опорные точки. Но резервов у города достаточно, — заявил новый глава Гомельского горисполкома.

Тем временем Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.

Ранее Минтранс сказал, какие дороги сделают в 2026 году по поручению Лукашенко.

Также синоптики сказали белорусам, когда вернется тепло до +26 градусов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше