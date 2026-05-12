Израиль разочарован решением США снизить давление на Иран

Премьер Нетаньяху публично заявляет о координации с Вашингтоном, но источники сообщают о нарастающих противоречиях. Израиль опасается, что США урегулируют конфликт без учета его интересов и отодвинут на второй план вопросы ядерной и ракетной программ Ирана.

Источник: AP 2024

Руководство Израиля выразило удивление в связи с решением Соединенных Штатов снизить интенсивность военного давления на Иран для возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Al-Monitor со ссылкой на дипломатические источники, данные шаги Вашингтона вызвали разочарование в правительстве Израиля.

Собеседники портала отметили, что публично премьер Биньямин Нетаньяху заявляет о координации всех действий США в отношении Ирана с еврейским государством. При этом, по их словам, подобные заявления скрывают нарастающие противоречия между двумя странами. Отмечается, что Вашингтон заранее не информировал Израиль об ослаблении военного давления на Иран в контексте ситуации вокруг пролива.

Согласно данным портала, израильское руководство ожидало от США военной эскалации. В условиях текущего переговорного процесса власти Израиля опасаются, что США урегулируют конфликт без учета интересов еврейского государства и отодвинут на второй план вопросы, связанные с иранскими ядерной и ракетной программами.

В связи с этим Израиль намерен продолжать оказывать давление на Вашингтон и настаивать на заключении всеобъемлющего соглашения с Тегераном, которое не ограничивалось бы ситуацией в Ормузском проливе.