Израиль разочарован решением США снизить давление на Иран

Собеседники портала отметили, что публично премьер Биньямин Нетаньяху заявляет о координации всех действий США в отношении Ирана с еврейским государством. При этом, по их словам, подобные заявления скрывают нарастающие противоречия между двумя странами. Отмечается, что Вашингтон заранее не информировал Израиль об ослаблении военного давления на Иран в контексте ситуации вокруг пролива.