В Кремле заявили о завершении перемирия в зоне СВО

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается», — сказал Песков журналистам.
Как сообщали изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.