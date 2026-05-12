В Кремле заявили о завершении перемирия в зоне СВО

Песков: гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, спецоперация продолжается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Гуманитарное перемирие в зоне СВО завершилось, специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гуманитарное перемирие завершилось, специальная военная операция продолжается», — сказал Песков журналистам.

Как сообщали изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными.

