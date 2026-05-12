Лукашенко сказал, что не будут скрывать от белорусов

Лукашенко сказал, что именно не будут скрывать от белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая принял с докладом министра обороны Виктора Хренина и сказал, что не будут скрывать от белорусов. Об этом сообщает БелТА.

Глава республики обсудил с министром обороны состоявшуюся масштабную проверку Вооруженных Сил. Он уточнил, что по итогам указанной проверки в ведомстве прошел серьезный разговор.

— Я ждал, когда вы сами там разберетесь в хороших вещах и недостатках (их всегда хватает). Но мы особо и не скрывали те недостатки, которые бывают в армии, — заметил президент Беларуси.

По его словам, прятать недостатки не нужно, однако и на показ их особо не выставляли. Александр Лукашенко обратил внимание: не бывает так, что о Вооруженных Силах где-то плохо говорят.

— Но мы это более открыто делали, чем руководство других стран. Наверное, это и правильно: люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем, — подчеркнул глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.

Тем временем Лукашенко высказался о стрельбе белорусских военных: «Радости немного, будем считать, что так себе».

А еще президент выступил с предупреждением для этих военных в Беларуси: «Шкуру будем по-мужски драть».

