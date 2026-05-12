Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским не в Москве

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским за пределами Москвы возможна. Но это произойдет лишь тогда, когда в СВО можно будет «поставить точку», а для этого еще предстоит поработать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, встреча возможна не только в Москве, но «в любой другой точке» — при важном условии. «В любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс [урегулирования]», — подчеркнул Песков.
«А для его финализации, для того чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу», — добавил он.