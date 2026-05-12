Джабаров объяснил, почему сценарий Венесуэлы на Кубе станет ошибкой США

Повторять на Кубе сценарий, который США ранее опробовали в Венесуэле, было бы серьезной ошибкой. Такое мнение в интервью ИС «Вести» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, Гавана не воспроизведет судьбу Каракаса. Парламентарий исключил возможность быстрой и легкой победы американских военных на острове.

«Я не допускаю мысли, что там может высадиться какой-то десант, в течение нескольких часов обезоружить кубинское руководство, арестовать, вывезти», — заявил собеседник ИС «Вести».

Сенатор напомнил, что жители Кубы с детства воспитаны в духе сопротивления внешней агрессии. Прямое военное вмешательство, по его мнению, способно серьезно испортить отношения Вашингтона со всеми государствами Латинской Америки. Джабаров подчеркнул, что Куба пользуется авторитетом в регионе, и операция против нее вызовет недовольство.

Более того, политик считает, что оборона Кубы может оказаться даже крепче, чем защита Ирана от возможного удара США. Джабаров выразил надежду, что у американского лидера Дональда Трампа хватит мудрости не начинать войну.

«Пусть занимается Гренландией, забирает ее у Дании, и всем будет хорошо», — резюмировал сенатор.

Ранее стало известно об активизации Пентагона в отношении Кубы. CNN сообщила, что американские самолеты стали чаще проводить разведывательные полеты у побережья островного государства. Кроме того, ВС США направляют к берегам Кубы беспилотники.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше