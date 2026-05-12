Джабаров объяснил, почему сценарий Венесуэлы на Кубе станет ошибкой США

По его словам, Гавана не воспроизведет судьбу Каракаса. Парламентарий исключил возможность быстрой и легкой победы американских военных на острове.
«Я не допускаю мысли, что там может высадиться какой-то десант, в течение нескольких часов обезоружить кубинское руководство, арестовать, вывезти», — заявил собеседник ИС «Вести».
Сенатор напомнил, что жители Кубы с детства воспитаны в духе сопротивления внешней агрессии. Прямое военное вмешательство, по его мнению, способно серьезно испортить отношения Вашингтона со всеми государствами Латинской Америки. Джабаров подчеркнул, что Куба пользуется авторитетом в регионе, и операция против нее вызовет недовольство.
Более того, политик считает, что оборона Кубы может оказаться даже крепче, чем защита Ирана от возможного удара США. Джабаров выразил надежду, что у американского лидера Дональда Трампа хватит мудрости не начинать войну.
«Пусть занимается Гренландией, забирает ее у Дании, и всем будет хорошо», — резюмировал сенатор.