Лукашенко раскрыл, о чем серьезно должен подумать министр обороны Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, о чем серьезно должен подумать министр обороны Виктор Хренин. Подробности приводит БелТА.
Глава республики 12 мая принял с докладом главу Минобороны. По его словам, причиной встречи является кадровый вопрос в Вооруженных Силах. Указанную тему Александр Лукашенко предложил обсудить Виктору Хренину:
— Если на конкретном участке (мы это знаем из опыта) нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная.
Президент заявил, что если человек будет не тот, то это беда. Также глава государства озвучил, над чем должен серьезно подумать глава Минобороны:
— Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей встречи и разговора.
